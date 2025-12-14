11歲少女遭養母虐待「活活餓死」！警察送木板稱「可以打小孩」下場曝光

11歲少女遭養母虐待活活餓死。示意圖／Freepik

美國加州聖地牙哥（San Diego）一名11歲少女麥科馬克（Arabella McCormack）2022年遭養母一家人虐待，最終被活活餓死，少女養母、親生父母面臨謀殺、虐童指控，少女兩名妹妹委託律師提起訴訟，怒告政府、學校、教會失職，12日以3150萬美元（大約新台幣9.87億元）賠償金達成和解。

綜合外媒報導，該起虐待致死案事發於2022年8月30日，聖地牙哥警局接獲報警，表示有一名兒童遇險，警方趕赴現場後發現11歲少女麥考馬克嚴重營養不良，身上有多處傷痕，緊急將她送醫治療，不過仍不治身亡。

11歲少女遭凌虐「活活餓死」！年幼妹妹委託律師提告

麥考馬克兩名當時年僅6歲與7歲的妹妹，事後委託律師提起訴訟，痛批養父養母對姊姊進行一系列的虐待，多次向政府部門報告，並要求展開調查，卻都無疾而終。

女孩們的養母萊蒂西亞（Leticia McCormack）、親生父母阿黛拉（Adella）和湯姆（Stanley Tom）面臨謀殺、共謀、虐待兒童和酷刑的指控，同時也控訴當地政府多個組織並未起到功能，眼見麥考馬克遭受的虐待也悶不吭聲，最終導致悲劇發生。

通報虐童沒人理！養母警察朋友還送木板「可以打小孩」

訴狀指出，女孩們在姊姊過世前曾多次和政府單位通報虐童，不過都沒被社工妥善處理，一名養母的警官朋友甚至還致贈「木板」，稱可以用來打小孩。

12日律師與政府展開和解談判，最終聖地牙哥郡、市同意各支付1000萬美元（大約新台幣3.13億元）的賠償金，負責少女居家教育的太平洋海岸學院（Pacific Coast Academy）賠償850萬美元（大約新台幣2.66億元），任命少女養母為長老的「磐石教會」（Rock Church）則賠償300萬美元（大約新台幣9400萬元），賠償金總計3150萬美元。聖地牙哥縣政府表示，賠償金1000萬將透過公共責任內部服務基金支付。

此外，遭點名的直接參與虐待行為的聖地亞哥警官費舍爾（LaWanda Fisher），也同意支付6000美元（大約新台幣18.8萬元）賠償金、完成20小時的社區服務，將並參加有關虐待和忽視兒童的相關課程。

代理律師麥克萊倫指出（Craig McClellan）指出，這筆錢已經足夠支付女孩們生活一輩子，不過卻也永遠不夠，痛批政府、養母一家「無法彌補他們失去姊姊的痛苦，更無法抹去他們失去親人的記憶」。

