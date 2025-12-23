11歲少年偷車載8歲童肇事 供稱：看YouTube學偷車

美國俄亥俄州3名不到13歲的孩子在看了youtube影片後偷車上路失控撞進民宅遭警方逮捕。（示意圖片／翻攝 Newburgh Heights Police Department）

美國俄亥俄州發生汽車竊案，在警察追逐下，駕駛高速撞進民宅，警方下車查看，發現肇事駕駛竟然只有11歲，車上還有一名8歲孩童。他們供稱，是看了youtube上一個教人如何偷車的影片後，才下手行竊。

美國俄亥俄州發生一起震驚社會的汽車竊案，三名未成年人在觀看YouTube偷車教學影片後實施犯罪。一名11歲男童駕駛偷來的白色轎車，以時速128.7公里的驚人速度在警方追逐下撞進民宅。警方逮捕時發現車上共有三名孩童，分別為12歲、11歲及8歲，這讓執法人員感到無比震驚。事件引發對網路影響力及兒童監督的嚴重關注。

這起事件發生在俄亥俄州克利夫蘭郊區，三名孩童偷車後在路上魯莽行駛，引起警方注意而展開追逐。當警察趕到現場時，發現這輛失控的轎車已經直接撞入一間民宅。令人難以置信的是，當警方下車逮人時，竟發現肇事駕駛只是一名11歲的孩童，而車上還有兩名同伴，年齡分別為12歲及8歲。

俄亥俄紐堡高地警察在逮捕過程中，一邊訓話一邊幫這些孩子上銬，警告他們上車前就該想到會有這種後果。這群孩子向警方坦承，他們是在觀看一個教導如何偷車的YouTube影片後，決定自己嘗試，因而成為偷車賊。

俄亥俄紐堡高地警察局長John Majoy對此事件表示難以置信，他強調網路上竟然有這麼多教人偷車的影片，這對執法工作來說是非常大的問題，他認為這類影片應該被下架。更令人心酸的是，那名8歲的孩子還對警方表示，耶誕老人會因為他不乖而給他煤炭，這番話讓Majoy感到非常難過。事件後，這三名孩子先接受救護人員的治療，隨後被送回父母身邊。其中11歲和12歲的孩子將面臨指控，而8歲的孩童則交由少年檢察官判定。

除了這起兒童偷車事件外，同樣在俄亥俄州還發生了另一起涉及年輕人的嚴重犯罪。監視器畫面顯示，一名21歲的竊賊在零售商店偷東西被逮個正著後，突然從包包掏出手槍試圖對警察開槍。所幸在店員和警察的合作下，成功奪下手槍並將他壓制在地上銬。這名年輕嫌犯將被控企圖謀殺執法人員等重罪。

