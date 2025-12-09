11歲就爆紅！《哥妹倆之驚歷48》葉子誠驚傳逝世 得年25歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
僅11歲便出道當童星的馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城），因出演電影《哥妹倆之驚歷48》中的果果爆紅；不料，其家屬今（9）日證實，葉子誠已於昨日離世，得年25歲。
馬來西亞男星葉子誠的家屬今日在臉書沉重透露，「我們懷著沈痛的心情告知，親愛的葉子城已於2025年12月8日安詳離世，他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」並附上治喪地點，預計將在本月11日封棺出殯，安葬在富貴山莊（士毛月）墓園。
《哥妹倆》是馬來西亞作家徐有利所創作的漫畫，曾紅遍一時，賣到中國、台灣和香港等地，內容主要描述徐家兄妹「果果」、「美美」的搞笑日常。當時年僅11歲的葉子誠在其中飾演主角「果果」，走紅後曾出演台灣男星柯有倫主演的《大舞獅 關聖宮》，以及《我來自紐約》。
對於葉子誠的驟逝，不僅粉絲心存不捨，也令《哥妹倆之驚歷48》的劇組與原作團隊感到深重的遺憾，原作者徐有利透過臉書發文悼念，「電影中的果果走了，一時真的接受不了。」他也附上電影海報，寄託哀思。
