11歲烏男孩分享戰爭慘痛經歷 連口譯員也淚崩

烏俄戰爭打了3年多，留下數不清令人心碎的故事，一名11歲的烏克蘭男孩羅曼，2022年在俄軍轟炸醫院時失去母親，自己也受到致命燒傷，經歷多次手術才重生。這個月10號，他公開分享這段慘痛經歷，讓現場所有人紅了眼眶，就連口譯人員都一度淚崩，哽咽到說不出話。

憶最後見母埋殘骸下 男童：摸她頭髮跟她說再見

羅曼10號受邀出席在歐洲議會放映戰火下烏克蘭孩童紀錄片的活動，他沉痛描述，「2022年7月14日我和媽媽在（烏克蘭）文尼察市的醫院，飛彈就擊中這間醫院」、「我看到她（母親）被埋在石塊下，我看到她的頭髮，我摸了她的頭髮和她說再見。」

男童重述俄軍轟炸生離死別 全場驚到一片靜默

隨著羅曼緩緩訴說，現場所有人心痛到一片靜默、紅了眼眶，連來幫忙口譯的歐洲議會議員助理都忍不住情緒，一度哽咽到中斷翻譯，連忙表示「抱歉，我自己也湧上很多情緒」，最後更是淚崩到翻不出來，由紀錄片導演幫忙。

羅曼在空襲中存活下來，不過昏迷了100多天，經歷多次手術才重生，成為烏克蘭孩童強大堅毅力的象徵性人物，心碎故事和口譯員的真實反應，讓全世界的心跟著揪了一下。

