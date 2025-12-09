11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲

童星出身的葉子誠（右）昨日離世。（圖／IMDb）





馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城）驚傳逝世消息，他的家屬今（9）日在社群平台發佈訃聞通知外界治喪事宜，證實葉子誠已於昨日離世，享年25歲，至於死亡原因沒有多加說明。

葉子誠的家屬在文中表示：「我們懷著沉痛的心情告知，親愛的葉子城已於2025年12月8日安詳離世，他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」安葬地點為富貴山莊（士毛月）風景墓園：「若您能前來陪伴與祈禱，我們由衷感激。」

葉子誠參與過多次歌唱和舞蹈比賽，當年11歲的他因為演出電影《哥妹倆之驚歷48》角色果果爆紅，後續也參與《哥妹倆之驚歷48音樂專輯》錄製；其他電影作品還有與柯有倫、郭曉東共演《大舞獅 關聖宮》、《我來自紐約》。

