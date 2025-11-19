11歲男童躲避黑熊追殺衝進超商求救 驚悚畫面曝！差一步就變食物

美國賓州發生一起野生黑熊「追殺」11歲男童的事件，所幸男童跑進超商求救，才成功逃過一劫。（示意圖非當事熊／Pixabay）

不只日本有熊害問題，近期美國賓州傳出一名11歲男童在街道上遭一頭黑熊「追殺」，嚇得跑進一間超商求救，沒想到黑熊也跟著衝進店內，在店員幫助下才逃過一劫。事後超商監視器畫面流出，男童差一步就變成黑熊的食物，所幸這起事件沒造成任何人傷亡。

根據外媒《CBS News》報導，這起驚悚事件發生於賓州馬克利斯堡（Markleysburg），一名11歲男童弗瑞吉（ColeFrazee）與父親前往Family Dollar購物，他在店外等父親時看見一隻黑熊也在看他，本以為黑熊看一下就離開，豈料，黑熊瞬間狂奔向他。

廣告 廣告

被黑熊追的弗瑞吉只能一直跑，並躲到超商裡面求救，最後在一名店員幫助下，逃過一劫。事發後從超商的監視器畫面可見，黑熊跟著弗瑞吉衝進超商，還一度跳上收銀台，在店內晃了10分鐘後才離開。

弗瑞吉回憶驚悚瞬間，「牠衝過來時，我立刻轉身跑回店裡，大喊求救。牠離我大概只有一英尺半（約45公分）。」而當時店員迅速拉住他，趁黑熊轉身時迅速移動，狂奔離開店裡，躲進車子內才算安全。

事發隔日，弗瑞吉還向同學分享這場生死一瞬間的經歷，同學幾乎難以置信，同時他被形容是「成功跑贏黑熊的男孩」，對此，他也笑說，「這輩子大概不會忘記這起瘋狂的經歷」。

至於賓州野生動物委員會指出，每年此時黑熊會積極覓食，較容易與人類近距離接觸，提醒民眾保持警覺，避免吸引野生動物靠近，以免發生危險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

無罪之後1／補教名師挨告性侵二度判無罪！ 被害女學生嘆：一定要成績下滑嗎？

小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆