11歲男童遭黑熊追殺！一路尖叫逃進雜貨店：以為會被吃

恐怖！美國賓西法尼亞州一名11歲的男童，跟著爸爸前往家多樂（Family Dollar）1元雜貨店附近購物，男童原本在店外等待，但眼見父親沒有出來，想說去找尋父親，沒想到竟發現一隻黑熊盯著他看，下秒還立刻朝他衝過來，男童連忙躲進雜貨店內，這逃跑過程全都被監視器拍下。

綜合外媒報導，美國賓州一名11歲男童柯爾（Cole Frazee）前往馬克利斯堡（Markleysburg）的家多樂附近購物，他原本在商店外面等待爸爸，但遲遲不見爸爸蹤影，於是他決定走進店內尋找，沒想到一轉頭就發現有隻黑熊在死死盯著他。

柯爾表示，原本以為黑熊會自行離開，沒想到下秒黑熊就朝他衝過來，嚇得他連忙躲進家多樂中，沒想到這隻黑熊追殺他衝進雜貨店，「我當時以為我要被熊吃了」。但好險男童往左轉躲藏時，黑熊沒有發現而選擇直走，最後柯爾在貨架間不斷躲藏，最後跑到收銀台，等到黑熊轉身，他就跟收銀員衝出店門，跳到車上逃走。

這整段驚魂都被監視器拍下，這隻黑熊在商店內徘徊10分鐘，最後才跑出店外。賓州野生動物管理單位表示，熊群每年的這個時候都在積極尋找食物，可能會讓人遭遇危險。根據美國國家野生動物聯合會透露，雄性黑熊的體重可達272公斤、雌性黑熊則很少超過90公斤，如果男童真的被抓住，後果不堪設想。回想這段驚魂，柯爾表示，「我鬆了一口氣，這絕對是一次最瘋狂的經歷」。



