11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

台南市北區海安路與文成三路口24日晚間發生交通事故，11歲男童騎乘YouBike左轉時，與直行的法拉利超跑發生擦撞。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

台南市北區平安夜發生一起涉及未成年騎乘公共自行車與高價超跑的交通事故，24日晚間6時許，一名11歲男童騎乘YouBike與一輛直行的法拉利超跑發生擦撞，男童當場倒地。所幸男童僅手肘、膝蓋有輕微擦挫傷，意識清楚，家屬表示無須送醫，而該車款在台灣上市時空車價約1797萬元，事故畫面曝光後，引發網路大量討論，不少民眾以玩笑語氣形容男童「壓力不小」。

從臉書社團和綜合警方與車輛資料可見，遭擦撞的車輛為Ferrari488系列超跑，其中部分媒體與車迷指出，車型為已停產的488 Pista。該車款在台灣上市時空車價約1797萬元，敞篷版488 Pista Spider曾突破2000萬元，目前雖已停產，但中古市場行情仍落在800萬至1000萬元之間，被車迷形容為「行走的豪宅」。

據了解，11歲的黃姓男童當時騎乘YouBike行經海安路與文成三路口，左轉時與一輛直行的法拉利超跑發生擦撞，男童當場倒地。警消獲報到場後確認，男童僅手肘、膝蓋有輕微擦挫傷，意識清楚，家屬表示無須送醫。事故現場可見YouBike倒地，而超跑前保險桿下緣與底盤出現刮傷與輕微毀損，警方已進行蒐證，詳細肇事原因及責任比例，仍待後續釐清。

另據車商分析指出，法拉利屬高性能跑車，即使僅為前保險桿刮傷，烤漆、校準與零件更換費用，初估約需10餘萬元，若牽涉底盤或其他結構，維修金額可能進一步拉高，實際費用仍須待原廠或專業技師鑑定。事故畫面曝光後，也引發網路大量討論，不少民眾以玩笑語氣形容男童「壓力不小」，也有人藉此提醒，公共自行車雖便利，但在路口左轉、混合車流情境下，對未成年騎士而言仍具風險。

台南市警局第五分局表示，該起事故屬自行車左轉時與直行汽車發生碰撞，後續將調閱監視器影像釐清責任歸屬，同時呼籲家長與用路人，應重視未成年騎乘公共自行車的交通安全與風險認知，以避免類似事故再度發生。

事故現場可見YouBike倒地，超跑前保險桿下緣與底盤出現刮傷，男童僅受輕微擦挫傷未送醫。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

