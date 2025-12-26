11歲男童騎YouBike撞法拉利! 天價維修費超驚人

南部中心／綜合報導

台南一名11歲學生，平安夜騎乘YouBike左轉時，不慎與一輛法拉利擦撞，雖然學生只有輕微擦挫傷，但網友卻發現，這輛被撞的法拉利488GTB，已經停產，二手車價至少800到1000萬，維修費用恐怕十分驚人。

民眾拍下照片，一輛YouBike電輔車，就倒在路邊，一旁還放了一根三角錐，只是不得了，因為跟這台電輔車相撞的，竟然是一輛法拉利，台南警第五分局交通分隊小隊長黃建瑋表示，「腳踏車騎士左轉彎時與直行之汽車，於海安路與文成三路口，發生交通事故，騎士輕微擦挫傷未送醫。」從當時的車損畫面就看到，法拉利側邊的烤漆跟底盤，也出現了幾道清晰的刮傷，事情發生在平安夜晚上六點多，當時台南一名11歲的男同學，騎YouBike行經海安路跟文成三路口時，準備左轉不慎這輛直行的法拉利相撞，雖然男同學手腳只有輕微擦挫傷，但網友議論紛紛，恐怕受傷最嚴重的，是同學父母的錢包。

這轟隆隆的引擎聲，讓人聽了就心跳加速，專家就說，這輛488GTB，就算已經停產，二手車價也得上看800到1000萬，相關零件也取得困難，讓維修成本跟著墊高，但不幸中的大幸，是看起來只有烤漆刮傷，算一算，要善後恐怕也是得花上數十萬元，非當事車商連先生指出，「這只有保險桿刮傷幸好是沒破，如果有破的話它光材料費，就要上看大概50萬左右，烤漆的部分光調漆還有拆裝，還有一些感測器的校準，大約在10到12萬左右。」

台南市交通局綜合規劃科長莊惠忠表示，「公共自行車第三人責任保險，依據第三人受傷情形評估理賠，但第三人的車損或是相關的財損，則不在理賠範圍。」而根據YouBike的第三人責任險契約，只管人員受傷，並不管車損與財損，雖然有網友說，小朋友年紀輕輕就找到人生努力的目標，不過到底這維修費該怎麼算，恐怕還是得等相關肇責比例確認後，才有辦法釐清。

