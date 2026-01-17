11歲男童一槍殺了養父 因為生日Switch被沒收

照片是任天堂遊戲機Switch 2。美聯社



一名11歲男童生日當晚，爸媽在唱完生日快樂歌後，催促他快點上床睡覺，且沒收男童的遊戲主機任天堂Switch，男童隔天凌晨摸黑找Switch，意外找到槍櫃鑰匙，持槍朝睡夢中的養父頭部1槍轟過去，奪走養父的寶貴性命。

綜合外媒體報導，該名11歲男童涉嫌殺人被收容。全案發生在1月13日，男童的養父母在前一晚幫男童慶生，唱生日快樂歌後，男童發現Switch被沒收了。

男童13日凌晨起床，摸黑要找Switch，卻意外找到槍櫃的鑰匙，他隨即取出一把左輪手槍。男童坦承自己當時非常憤怒，「心裡已經有了要槍殺的人」。

男童的養母聽到槍聲驚醒，發現睡在旁的丈夫頭部鮮血直流，事後男童向媽媽說：「我殺了爸爸！」外媒報導，男童被這對養父母收養七年，養父母分別是道格拉斯（Douglas Dietz）與妻子吉莉安（Jillian Dietz）。

