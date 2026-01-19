11歲童大叫一聲猝死檢出B19病毒 台大醫揭三類人高風險 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中一名11歲女童在感冒、咳嗽近月之後，隨家人外出在車內突然大叫一聲後便昏迷，搶救兩天後仍不治，最新消息傳出女童檢出微小病毒B19陽性，疑因此引發急性心肌炎，導致嚴重肺水腫、器官衰竭。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今（19）日指出，一般而言，感染細小病毒B19並不需要特別治療，但「孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全」等三類人風險較高，要特別小心。

傳染性紅斑症（erythema infectiosum）由微小病毒B19所引起，傳染途徑為飛沫傳染，常見上呼吸道症狀如：發燒、流鼻水類感冒症狀，在症狀出現後，往往臉部兩側面頰變的紅通通，像被打了巴掌，又像是蘋果臉。

廣告 廣告

李秉穎表示，微小病毒B19大部分都是影響青少年，從國小、國中到高中，以5歲到18歲年齡層最為常見，一般而言，病程本身較溫和，不需要特別治療，發燒往往不厲害，只是外觀看起來有點奇怪。

微小病毒B19曾在2024年底在日本造成俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行，由於國人愛前往日本旅遊，當時還讓疾管署主動在例行疫情記者會上出面說明。

李秉穎說，傳染性紅斑症目前沒有藥物跟疫苗，預防方法跟流感、新冠一樣，首重勤洗手、少去人潮擁擠場所、戴口罩等，跟預防一般呼吸道感染無二，在台灣，過去經驗顯示，大約每十幾年會有一次群聚感染，但少見流行，僅三不五時會出現病例。

孕婦、慢性貧血以及免疫功能不全三類人風險較高，李秉穎指出，孕婦若在第一孕期感染，有時會導致畸胎；另外，因病毒會破壞骨髓的造血細胞，慢性貧血者、免疫功能不全者，可能導致嚴重的貧血，有時休克甚至死亡。但一般民眾不用過度恐慌，只要有警覺，平時做好預防，有症狀時就醫正確診治，問題往往不大。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中榮涉廠商代開刀 北榮院長 ：相信是個案！盼勿打擊醫護士氣

防春節急診壅塞大醫院出招！ 台大、北榮首推「公床」收治病人

【文章轉載請註明出處】