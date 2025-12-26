11歲童平安夜騎UBike撞法拉利！維修費曝光網驚喊：這是天價…

（社會中心／綜合報導）台南市北區海安路、文成三路口24日晚間發生一起意外事故，一名11歲男童騎乘UBike時不慎撞上一輛紅色法拉利488GTB，所幸男童僅受輕傷無大礙，但由於該款法拉利已屬停產稀有車型，車輛損傷引發熱議，初估維修費恐高達數十萬元。

根據警方調查，事發於晚間6點多，黃姓男童獨自騎乘UBike經過路口時，與直行的法拉利發生擦撞，男童當場摔倒在地，所幸僅輕微擦傷並無大礙。事故現場可見，法拉利車頭下方與底盤留有明顯刮痕，部分紅色烤漆磨損。

圖／一名11歲男童騎乘UBike時不慎撞上一輛紅色法拉利488GTB。（翻攝 threads）

據了解，法拉利488GTB新車售價約在新台幣1400萬至1500萬元之間，目前已停產，為市場上少見的經典跑車之一。車商指出，即使僅是烤漆修復與底盤整修，費用至少需10萬元起跳，若保險桿或零件需更換，維修金額恐攀升至數十萬元。

警方目前已介入釐清事故原因與雙方責任，現場也吸引不少圍觀民眾拍照討論，熱議「誰該為這筆天價維修費買單」。專家提醒，騎乘UBike應遵守交通號誌與行人穿越規範，家長也應加強宣導孩童交通安全觀念，避免類似憾事再度發生。

