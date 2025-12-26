11歲童平安夜騎Ubike擦撞法拉利 天價維修費曝

法拉利和YouBike發生擦撞。（圖／東森新聞）





台南市北區於24日平安夜當天發生一起自行車與法拉利的擦撞事故，一名11歲國小男童騎Ubike行經路口準備左轉時，不慎與一輛直行紅色法拉利法拉利發生擦撞，天價維修費也引發關注。

法拉利保險桿下緣被撞到有一條刮痕。（圖／東森新聞）

11歲男童騎Ubike行經文成路與海安路口時疑似沒有兩段式待轉，在路口和直行千萬法拉利發生擦撞，男童當場倒地，救護人員到場後確認僅手腳輕微擦傷，家屬表示自行處理即可，無需搭乘救護車前往醫院就醫。

法拉利碰撞恐有天價維修費？

不過法拉利保險桿下緣被撞到有一條刮痕，網友都替小男童和家屬擔心，恐將面臨巨額的維修賠償費用。而根據Ubike規範，若發生交通事故導致他人車輛損壞，肇事者需自行承擔賠償責任。

據悉，這輛紅色超跑是法拉利488GTB跑車，於2018年引進台灣，售價約1700到2200萬元，維修一定比一般車子貴，加上車型已經停產，導致相關零件取得難度提高，維修成本恐怕又會增加。有車商估算，以烤漆和底盤刮痕計算，維修費就至少10萬元起跳，若保險桿受損，維修金額可能又會飆到數十萬元。

該款法拉利車型已經停產。（圖／東森新聞）

台南警方表示，事故發生後的肇事責任比例仍待進一步分析與判定。至於法拉利車主是否會針對保險桿損傷提出求償，目前仍有待雙方進一步協調。警方提醒，腳踏自行車於路口轉彎時應注意往來車輛，確保安全距離，以避免類似意外再次發生。

