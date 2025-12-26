11歲童平安夜騎YouBike撞法拉利 車商估維修費10萬起跳

台南市北區海安路與文成三路口，24日晚間6點多發生一起交通事故，一名11歲黃姓男學生騎乘YouBike準備左轉時，與直行的法拉利488GTB發生碰撞。根據車商估算，維修費用起跳至少10萬元，若保險桿也受到波及則可能飆到數十萬元。

一名11歲黃姓男學生騎乘YouBike，不慎與直行的法拉利發生碰撞。

11歲黃姓男學生24日晚間6點多騎乘YouBike行經海安路與文成三路路口時，準備左轉不慎與直行的法拉利488GTB發生碰撞。警消到場後，經初步檢視男學生僅有手腳輕微擦挫傷，家屬表示自行擦藥即可，無需搭乘救護車就醫。警方表示，事故發生後的肇事責任比例仍待進一步分析與判定。

根據《ETtoday新聞雲》報導，根據車商估算，就算只是烤漆和底盤的小刮痕，維修費用起跳至少10萬元。但若保險桿也受到波及，整體維修金額可能飆到數十萬元。此外，由於法拉利488GTB已經停產，相關零件取得難度也相對提高，恐讓維修成本變得更加高昂。

