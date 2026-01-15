11歲童星演新娘嫁28歲男星！中國短劇挨轟戀童癖 掀全網怒火急下架

記者陳宣如／綜合報導

近日中國短劇市場再掀風波，古裝短劇《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》因由11歲童星飾演「替嫁新娘」而引發大規模爭議，網友批評與檢舉聲浪不斷。外界質疑該劇不僅涉及童星與成年男星的親密對手戲，劇情安排也涉嫌宣揚「戀童」傾向，最終該劇不敵外界壓力，在各大平台下架。

中國短劇《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》找11歲女童星搭檔大17歲男星演夫妻，引發陸網怒轟。（圖／翻攝自微博）

據劇情介紹，《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》改編自小說，故事圍繞丞相府千金展開。短劇版由現年11歲的劉星辰飾演女主角，受命替姊姊出嫁給性格強勢的大將軍，大將軍由28歲的男星靳旺擔綱演出。原著設定中，女主角7歲出嫁，最終15歲生子；短劇版本中則加入牽手、公主抱等親密戲份，引起網路熱議。

對於劇中尺度，許多觀眾截圖指出劇中曖昧畫面過於成人化，認為可能涉及早戀或戀童暗示。然而，也有追劇網友表示，前期集數幾乎沒有親密互動，最接近的畫面僅是牽手或短暫對視，直到結局才交代女主角15歲生子，認為製作方在角色設定與童星演出安排上確實考量不足，但對「戀童癖」指控略顯誇張。

劇中男女主的親密戲分，被部分網友質疑是在宣揚「戀童癖」。（圖／翻攝自微博）

針對倫理爭議，福建電視台「第一幫幫團」節目也向律師徵詢意見，受訪的上海錦天城（福州）律師事務所蔡律師表示，該劇劇情已經違反《未成年人節目管理規定》，禁止未成年人過早涉及戀愛或成人化情感表現。福建八閩律師事務所林律師則指出，廣電部門可依據劇中未成年角色的戲份與劇情安排，判定是否符合健康成長標準，必要時可要求劇組整改或處罰。

中國短劇近日再爆出爭議，找11歲女童星演「替嫁新娘」，最終被檢舉下架。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，這並非中國短劇首度引發爭議。此前就有短劇因誇張設定「一胎生99娃」遭到網友批評，顯示短劇市場在內容把控與未成年人保護方面仍面臨挑戰。此次事件也引發網友熱烈討論，有留言直言：「短劇亂象再不整治，三觀都要崩了，一胎99寶、兒童結婚都搞出來了，這是把觀眾智商按在地上摩擦啊」、「這也太變態了吧」、「真的是太沒有底線了！再不約束，戀童癖都要泛濫了」，可見公眾對此類短劇內容的關注與憂慮。

