11歲童逼6歲童吞磁鐵 台南教育局已啟動調查

安親班男童表示，「我大不出來。」

家長表示，「乖乖吃藥，會啦，會大出來的。」

年僅6歲的孩童依舊擔心害怕，因為透過X光片可以看見，長約3公分的磁鐵還在他的腸胃道當中，尚未排出。

台南市安南區一間補習班上月27日下午疑似發生衝突，家長指控，一名11歲學生逼迫他的6歲孩子吞食磁鐵異物。

孩童家長表示，「事發27日至30日之間，我們都沒有接到相關單位聯繫，監視器硬碟壞了，我覺得他從一開始就沒打算讓我們看。孩童他就是晚上睡到一半就會起來，磁鐵會不會一直卡在肚子裡面？」

廣告 廣告

磁鐵還未取出，讓家長十分擔心。而且整起事件並非由補習班主動通報，而是家長在1月29日簡訊告知學校導師，學校導師察覺異常後通報校方進行校安及社政通報。

國民黨台南市議員林燕祝指出，「我們社會局跟教育局你做了什麼？你完全什麼都沒做，然後沒做，家長求助無門不知道該怎麼處理，所以30日跟我告知，我跟教育局講、跟社會局講，難道在校外發生的就不叫霸凌嗎？」

台南市教育局長鄭新輝說明，「兼營安親班的業務，第2個聘用沒有登錄的教職員名單，這個違反第二件；第三事發在27日，可是沒有第一時間24小時內通報，違反兒少相關規定。」

後續教育局也到該補習班進行稽查，發現有違法兼辦課後照顧班等3項違規事項，將依法裁罰；目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。

更多公視新聞網報導

家長控4歲兒遭幼兒園師體罰 跑43圈操場並開合跳

國人食用破布子歷史逾200年 從樹皮、果實到根各有不同療效

中國新疆凌晨規模7.1強震 尚無傷亡通報

