11歲童騎Ubike擦撞法拉利！家長恐面臨「天價維修費」

台南市北區24日晚間6時許，文元國小附近的海安路與文成三路口發生一起備受矚目的交通事故。11歲黃姓男童騎乘UBike左轉時，與43歲曾姓男子駕駛直行的法拉利488跑車發生擦撞。

根據警方調查，男童在事故中僅受膝蓋、手肘破皮等輕微擦傷，並未送醫治療。然而男童當下楞在現場，明顯受到驚嚇。目擊民眾將現場照片上傳至臉書「台南大小事」社團，隨即引發網友熱烈討論。

涉事車輛經查為法拉利Ferrari 488 GTB，部分消息指為488 Pista版本。該車款新車價格約在1400萬至1800萬元之間，中古車市場行情仍有800萬至1000萬元，在南部地區被形容為「行走的房子」。更重要的是，該車款目前已經停產，零件取得極為不易。

外匯進口車商連紹辰評估，從現場車損狀況來看，法拉利車頭底盤出現刮痕，亮紅色烤漆也有損傷。雖然並非嚴重毀損，但考量烤漆校準、拆裝和零件費用，初步估計維修費用將從10萬至12萬元起跳。若保險桿需要更換，總金額恐飆破60萬元。

關於賠償責任方面，UBike保險僅涵蓋第三人受傷的理賠，車損與財損並不在保障範圍內。這意味著這筆可觀的維修費用，恐怕將由男童家長承擔。

台南市警五分局表示，詳細肇事原因與責任歸屬仍在調查釐清中。警方同時呼籲用路人行經路口應減速慢行，轉彎車應禮讓直行車，以降低事故發生機率。

