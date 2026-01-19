11歲童驗出B19病毒 台大醫揭高風險3類人

▲台中有女童疑似驗出B19病毒，而醫師提醒，有3類人風險較高，需要特別留意。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

[NOWnews今日新聞] 台中一名11歲女童近日因感冒、咳嗽近1個月，與家人外出時突然在車內大叫一聲後昏迷，送醫搶救仍不治，後續有媒體報導檢出B19病毒。而微小病毒B19所引起的傳染性紅斑症，俗稱「蘋果病」，台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，3類人風險較高，包括孕婦、慢性貧血及免疫功能不全者，要留意。

傳染性紅斑症（erythema infectiosum）是由微小病毒B19所引起，疾管署曾表示，傳染途徑是飛沫傳染，主要侵犯對象為小朋友，常見症狀包括發燒、流鼻水等，類似感冒症狀。而症狀出現後，臉部的兩側會變得很紅，因此又俗稱「蘋果病」。

李秉穎提到，主要是免疫功能不全、孕婦還有慢性貧血者，要特別留意。他說，微小病毒B19影響大多是青少年，從國小、國高中生較容易傳染，但這也沒有特定藥物治療。

先前日本曾有一波「蘋果病」的流行，疾管署也曾在疫情記者會說明，當時李秉穎就提到，蘋果病預防方式與其他呼吸道疾病相同，做好防護，必要時戴上口罩即可。

