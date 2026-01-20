11歲童「大叫一聲」後猝死！疾管署證實：「曾通報重症」檢驗結果曝

記者簡浩正／台北報導

林詠青就微小病毒B19進行衛教說明。（圖／記者簡浩正攝影）

台中市近日發生一起離奇案件，一名年僅11歲的女童，因感冒症狀持續近一個月未癒，11日外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，雖經送醫裝上葉克膜搶救兩天，仍因嚴重心臟衰竭宣告不治。傳出檢驗後發現，女童體內呈現「微小病毒B19 ( Parvovirus B19 ；簡稱B19 病毒）」陽性。

疾管署今（20）日證實該女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性，詳情檢調還在調查中；至於外傳女童檢出微小病毒B19陽性，疾管署防疫醫師林詠青表示，感染微小病毒B19絕大多數症狀輕微，且能自行痊癒，不過的確有非常少見的致死個案，主要是引發病程快速的心肌炎，致死率可達三成。

廣告 廣告

據了解，這名11歲女童在發病前，已經出現感冒、咳嗽等症狀長達近一個月，期間曾隨家人前往中國旅遊。家屬原以為只是普通感冒未癒，並未察覺致命危機已悄然逼近。事發當天，女童與家人開車外出，原本還在車上正常交談，不料途中她突然發出一聲淒厲尖叫，隨即失去意識倒下。家屬嚇得魂飛魄散，緊急將她送往中國醫藥大學附設醫院急救。

醫療團隊接手後發現女童心臟功能嚴重受損，立即裝上葉克膜（ECMO）試圖維持生命徵象，無奈病情惡化速度過快，併發嚴重肺水腫與多重器官衰竭，在與死神拔河兩天後，女童仍不幸離世。

對於該女童猝死個案，疾管署防疫醫師林詠青今日在疾管署例行疫情記者會上，就微小病毒B19進行衛教說明。他說，微小病毒B19一般來說造成症狀相當輕微，且幾乎大部分都可自行痊癒，傳染途徑跟其他常見呼吸道疾病相同，主要是飛沫傳染，暴露後約4至14天會出現有症狀，但也有人完全沒有症狀。

感染B19典型症狀上，林詠青指出，此疾病在日本被稱為「蘋果病」、台灣則稱為傳染性紅斑症，症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛，十分類似感冒，而兩頰的皮疹可能發癢，有時會延伸至四肢；成人感染則少見疹子，通常以關節痛、關節炎症狀為主，多數會自行痊癒。但要注意的罕見情形是：「孕婦、慢性血液疾病患者以及免疫功能低下者」，由於病毒可能影響造血系統，恐造成嚴重貧血或加劇，免疫功能較差者，因無法清除病毒，感染期間會較長，症狀也較嚴重；孕婦則怕造成胎兒貧血或胎兒水腫，甚至死胎、畸胎等。

林詠青說，以往研究發現，微小病毒B19可能併發心臟、神經及肝、腎併發症，其中最危險的就是「心肌炎」，如大家常聽到的流感、新冠也會造成心肌炎一樣，致死率可達三成，且往往病程快速。另外，若併發嚴重肝衰竭也可能致死。但致死案例非常罕見。

林詠青強調，微小病毒B19目前沒有特效藥也沒有疫苗，治療主要以支持性療法為主，預防方式則與其他呼吸道傳染病相同，以勤洗手、戴口罩為主，高風險族群更要避免跟有呼吸道症狀者接觸，避免上呼吸道感染。

更多三立新聞網報導

辣椒又出包！中國「這品牌」辣椒段驗出蘇丹紅恐致癌 11公噸邊境全銷毀

今迎「大寒」入夜剩8度！小心5病症 醫：快顧好「3部位」驅寒

偏頭痛成不定時炸彈！她意識不清昏厥竟「動脈瘤2次破裂」醫揭奪命機率

怕隔夜菜致癌別慌！顏宗海揭「亞硝胺」真相：這樣吃更安全、免恐慌

