11歲童「平安夜騎UBike」撞上法拉利！天價維修費曝光

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台南市北區海安路與文成三路口，24日晚間發生一起交通事故，一名11歲男童騎乘UBike時，與一輛紅色法拉利跑車發生擦撞，導致男童摔倒在地。由於車款為已停產的法拉利488 GTB，車商初步估算，維修費用恐高達數十萬元。

台南市北區海安路與文成三路口，24日晚間發生一起交通事故。（示意圖／unsplash）

警方指出，事故發生在24日晚間6時許，黃姓男童騎乘UBike行經路口時，與行駛中的紅色法拉利488 GTB發生碰撞，男童當場倒地，所幸僅受輕傷，送醫檢查後無大礙。

據了解，法拉利488 GTB新車售價約在1400萬至1500萬元之間，目前已停產，在台灣屬於稀有車款。事故後，車頭下方、底盤出現明顯刮痕，紅色烤漆也遭磨損。車商初步評估，即便僅進行烤漆修復與底盤處理，維修費用也至少10萬元起跳，若保險桿或相關零件受損，整體金額恐飆升至數十萬元。由於該車款已停產，部分零件取得不易，也進一步拉高維修成本。

警方已介入調查，釐清事故發生經過與雙方肇事責任，相關賠償與保險理賠問題，仍待後續協調。事故發生後，現場一度聚集不少民眾圍觀，紛紛拿出手機拍照討論。



