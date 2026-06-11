11歲童一次狂嗑2斤小龍蝦後竟排出「血尿」醫檢查後震驚：急性腎損傷

大陸中心／唐家興報導

醫師指出，兒童的腎臟與代謝系統仍處於發育階段，功能尚未完全成熟。如果一次吃進過量高蛋白食物，容易增加腎臟負擔，提高急性腎損傷的風險。（示意圖／PIXABAY）

很多人對小龍蝦情有獨鍾，然而在大快朵頤的同時，千萬要當心潛藏的健康危機。近日中國大陸河南鄭州發生一起驚悚的飲食意外，一名平日裡食量頗大的11歲男童，與家人開心地在餐廳聚餐，因為抵擋不住美食誘惑，竟然獨自一人一口氣橫掃了約2斤（約40至50隻）的小龍蝦。沒想到歡樂的晚餐時光剛結束，當晚男童的身體便劇烈抗議，不僅連續瘋狂嘔吐，甚至隨後排出駭人的血尿。心急如焚的家人緊急將他送往醫院求助，經醫師精密檢查後，令人震驚地被確診為急性腎損傷，差點對身體造成不可逆的巨大傷害。

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【高蛋白引發免疫風暴！急性腎損傷險釀大禍】

接診的河南省中醫院腎病科醫師表示，這名小病患在送醫時身體狀況已經相當虛弱。在抽血與尿液化驗後，確認他的腎功能指標在短時間內急遽惡化。醫師嚴肅解釋，小龍蝦、蠶蛹、黃鱔等高蛋白食材，在醫學上均屬於「異體蛋白」。如果一般人、尤其是發育中的兒童，在極短的時間內盲目、大量地攝取這類食物，極有可能導致體內免疫系統反應過度，進而形成大量免疫複合物沉積並堵塞腎小管，對腎臟機能造成急性損傷，若病情持續惡化，更可能引發俗稱「龍蝦病」的橫紋肌溶解症。

【兒童代謝系統未成熟！醫生提醒限制食用量】

幸好男童的父母警覺性高，在發現嘔吐與血尿症狀的第一時間就選擇立即就醫，經過院方爭分奪秒的對症支持治療後，男童的尿液顏色已恢復正常，腎功能也在逐步好轉中。不過，這起案例也為大眾敲響了食品安全警鐘。醫生提醒，兒童的腎臟與身體代謝排毒系統目前仍在發育成熟階段，功能遠不如成年人完善，對於高蛋白與潛在毒素的承受度極低。因此特別警告家長，兒童單次食用小龍蝦絕不宜過多，建議每人每次最多以10隻為限，成人也要適可而止。

【拒絕生醃、去頭去線！安全吃蝦指南看這裡】

面對難以抗拒的桌上珍饈，究竟該如何防範病從口入？專家特別整理出兩大不可忽視的安全吃蝦原則：首先，烹調前務必「去頭、去黃、去蝦線」。由於蝦頭與俗稱蝦黃的卵，極易富集環境中的重金屬、污染物以及大量細菌，是絕對不能貪嘴食用的部位。其次，料理必須「徹底煮熟」，高溫能有效殺滅可能潛藏在蝦體內的肺吸蟲等致命寄生蟲。民眾應堅決拒絕醉蝦、生醃等未經完全加熱的烹調方式，若在食用後出現腹痛、嘔吐、血尿或尿量明顯減少等不適症狀，請立刻尋求醫療協助，千萬不要自行觀察而拖延了黃金治療時機。

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