11歲走紅！葉子誠離世「死因曝光」 他痛悼：實在惋惜

馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城），11歲時憑藉漫畫改編真人版電影《哥妹倆之驚歷48》的「果果」一角走紅，沒想到近日驚傳死訊，家屬也在9日證實噩耗，享年25歲，讓許多觀眾震驚不已，知情人士也透露死因。

《哥妹倆之驚歷48》改編自馬來西亞漫畫家徐有利的作品《哥妹倆》，他在社群平台悲痛發文表示，葉子誠過世的消息太突然、太難接受，「翻查一下，我們最後一次聯繫，是你發來的祝福，叔叔正動心臟大手術的時刻。」

徐有利感嘆，「電影已是10年前的事了。是緣分讓我們相遇。雖然我們相聚是多麽短暫。」一想到葉子誠才25歲，徐有利不捨「天妒英才，實在惋惜。叔叔心裡很難過。」他也透露葉子誠是因病離世，「你永遠是叔叔心中的真人版果果，子城，永別了，一路走好。叔叔會想念你。」

