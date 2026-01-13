11民團齊聚國土署前 指社宅存量不足應續蓋

賴清德總統曾提出「興建13萬戶社宅」的政見，但內政部日前說明因缺地等因素，將社宅興建目標下修至4萬戶，被質疑政策轉向。社會住宅推動聯盟等11個民間團體今天(13日)齊聚國土署門口表達訴求，以內政部早已盤點260處土地可興建社宅質疑政府的說法矛盾。他們並揚言社宅政策若確定轉向，不排除號召群眾上街抗議。

為了說明社宅政策的重要性，並對政策轉向表達反對，11個關心住宅與社會福利政策的民間團體今天齊聚國土署門口召開記者會，提醒行政院及內政部應懸崖勒馬，別讓台灣成為國際上社宅政策起步晚又提早退場的少數國家。

廣告 廣告

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝指出，內政部近期以「土地不夠」為由打算減少社宅興建數量，但是根據內政部文件(114-121年百萬戶租屋家庭支持計畫書(草案))顯示，政府早已盤點出全國有260處土地可以蓋社宅。他說：『(原音)賴總統13萬戶社會住宅所需要的土地，當時就已經盤點了或協商中260處，大概可以興辦將近9.4萬戶的社會住宅，這個是去年1月的時候，內政部在他們計畫裡面就已經盤點了9.4萬戶可以蓋的地，結果1年後吳署長(卸任國土署長吳欣修)卻改口稱這些地方蓋了都沒人租，那請問當初的盤點是真實的嗎？是不是互相矛盾呢？』

社會住宅推動聯盟召集人孫一信指出，我國社宅存量遠低於OECD國家，即使蔡政府跟賴政府的政治承諾都兌現、25萬戶社宅全數核定興建完成，也不過占住宅總量的2.6%，但是根據研究顯示，社宅存量超過5%才足以顯現調節市場的效果。

台北市新活力自立生活協會辦公室主任莊棋銘也提到，身心障礙族群在租屋市場相對弱勢，非常需要社宅滿足居住需求，然而台灣的社宅居住年限最長只有12年，他過去曾反映這個問題，公部門卻以「社宅存量不足」為由表示弱勢族群也無法例外獲得延長居住，可見持續蓋社宅仍有其必要。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，民間團體寧願相信社宅政策轉向的消息只是在測風向，並不是定案，希望一切都還有轉圜餘地，否則他們不排除比照巢運，再次號召群眾上街抗議。

國土署則派員前往傾聽民間心聲，並將在稍晚回應。(編輯：宋皖媛)