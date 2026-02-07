11縣市低溫特報！鄭明典一圖示警：氣溫還會明顯降一波

生活中心／陳慈鈴報導

鄭明典貼出夜間影像衛星雲圖，提醒氣溫還會明顯降一波。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

受到寒流南下影響，氣象署今（7）日發布「11縣市」低溫特報。前中央氣象局長鄭明典一早也貼出一張夜間的衛星雲圖提醒，「氣溫還會明顯的降一波！」

「夜間影像看雲街！」鄭明典貼出圖片，說明夜間影像仍然可以辨識雲街，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯的降一波！其中的紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。

氣象署今（7）日發布「11縣市」低溫特報。（圖／氣象署）

氣象署表示，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

