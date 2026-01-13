11縣市發布低溫特報！ 氣溫跌破10度一路凍到明天

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署表示，從今（13）日晚至明（14）日上午，台南以北及金門地區局部氣溫可能降至10度以下（黃色燈號），同時針對11縣市發布低溫特報，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣。

氣象署提醒，連江縣因地理及氣候因素，其氣溫門檻值比其他地區低約4度，也呼籲民眾注意保暖並留意日夜溫差。

11縣市低溫特報。圖／翻攝自氣象署

責任編輯／蔡尚晉

