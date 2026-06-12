11縣市豪大雨特報！山區慎防坍方、落石及溪水暴漲

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中央氣象署今（12日）上午針對11縣市發布豪大雨特報。（示意圖／黃耀徵攝）

中央氣象署今（12日）上午針對11縣市發布豪大雨特報，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，台南地區、新竹以南、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署今上午11時45分針對11縣市發布豪大雨特報，影響時間從今上午至晚上：

豪雨區域：高雄市、屏東縣。

大雨區域：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

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氣象署表示，今受鋒面影響，中南部地區易有陣雨或局部雷雨，並且有局部大雨發生的機率。午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，天氣不穩定，外出請記得攜帶雨具備用，雷雨區內請注意雷擊及強陣風，且因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動，而晚上隨著鋒面逐漸北抬，預估降雨稍減緩，不下雨的空檔亦增加。

至於氣溫，北部及宜蘭低溫約22至23度，其他地區24至26度，而白天高溫北部及宜蘭僅24至26度，感受舒適稍涼，而中南部及花東為27至29度。離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨，25至29度；金門多雲時晴，24至28度；馬祖陰時多雲，23至26度。

氣象署預報指出，明（13日）鋒面北移，另一滯留鋒面在華南建立，台灣附近環境吹偏西南風；清晨各地仍有局部短暫陣雨，白天大多轉為多雲，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；晚起西南風增強，中南部地區雨勢增加，逐漸轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，北部地區亦有局部短暫陣雨。

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