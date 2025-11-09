11縣市「侵襲率破8成」中颱鳳凰恐橫掃全台 最快「這時」發海警

即時中心／梁博超報導

鳳凰颱風來勢洶洶，目前維持中度颱風上限強度，中央氣象署預計最快今（10）日傍晚發布海上颱風警報，不排除明（11）日發布陸上警報；預計向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。根據氣象署分析，11縣市遭受颱風暴風圈侵襲機率超過8成，顯示鳳凰颱風恐橫掃全台。

根據氣象署今凌晨2時最新觀測顯示，鳳凰颱風中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，正以每小時19公里速度向西北西方向移動。中心氣壓為950百帕，中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風達每秒50公尺。7級風暴風半徑平均為250公里，其中西北側與東北側各為270公里，西南側240公里，東南側則為220公里；10級風暴風半徑平均為80公里，西北側與東北側為90公里，西南側80公里，東南側70公里。

廣告 廣告





快新聞／11縣市「侵襲率破8成」 中台鳳凰暴風圈恐橫掃全台！

預測鳳凰颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署提供）





根據氣象署針對各主要城市及離島的未來120小時颱風暴風侵襲率分析，侵襲機率超過8成縣市共計11處，顯示鳳凰颱風恐橫掃全台。其中以台南市94％最高，嘉義縣92％、嘉義市91％，雲林縣及高雄市90％；此外，澎湖縣89％、屏東縣及南投縣88％，彰化縣85％、台中市84％、花蓮縣81％。





快新聞／11縣市「侵襲率破8成」 中台鳳凰暴風圈恐橫掃全台！

120小時暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）





另氣象署指出，受颱風外圍環流及東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大臺北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏的降雨機率會比較高一些。





快新聞／11縣市「侵襲率破8成」 中台鳳凰暴風圈恐橫掃全台！

受颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報。（圖／氣象署提供）





溫度方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天氣溫介於22至24度左右，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度；台中以南高溫仍有30至32度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物。





快新聞／11縣市「侵襲率破8成」 中台鳳凰暴風圈恐橫掃全台！

本週天氣概況。（圖／氣象署提供）









原文出處：快新聞／11縣市「侵襲率破8成」中颱鳳凰恐橫掃全台 最快今傍晚發海警

更多民視新聞報導

「鳳凰撲台」網瘋議颱風假！15縣市暴風圈侵襲率飆7成

鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸

「鳳凰」恐襲台！北市災防動起來 強風應變作為曝光

