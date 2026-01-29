「11縣市」恐飆8級以上強風！ 一路颳到明天

中央氣象署今（29）日下午4點26分發布陸上強風特報，預警風力偏強，29日至明（30）日期間，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣等11個縣市局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號警示標準。

中央氣象署今（29）日下午4點26分發布11縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外時應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片。戶外工作者需特別注意安全，並應加強牢固戶外物品。用路人行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能延誤的訊息。

根據氣象署風力觀測資料，29日下午4時10分，金門縣烏坵及澎湖縣湖西測站已出現7級平均風，西嶼、福寶、望安、松柏、蘆竹溝、三豐、九棚、溫寮、東吉島、西濱S129K、箔子寮、興海等多處測站也觀測到6級平均風。

