11艘共艦及18架次共機擾台 國軍嚴密監控

黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 18 小時前 ・ 197
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前 ・ 33
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 17
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 542
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 23 小時前 ・ 112
扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 20
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
台南市長初選陳亭妃擊敗林俊憲 賴清德子弟兵郭國文表態：接下來就是團結的時刻
[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今(1/15)表示，初選結果已經出爐，無論是誰，都是大勝國民黨對手，接下來就是團結的時候，民...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 41
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 15 小時前 ・ 2
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 2
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 638
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 10
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 22 小時前 ・ 5