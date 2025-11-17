11萬隻同住一洞穴 世界最大蜘蛛網如地毯覆蓋岩壁

在巴爾幹半島阿爾巴尼亞與希臘交界的一處洞穴中，發現疑似為「世界最大蜘蛛網」的結構。影像顯示，蜘蛛網像厚實地毯般，覆蓋洞穴狹窄通道的岩壁，延展面積達106平方公尺。畫面中，探險家伸手觸碰蜘蛛網，甚至剪下部分樣本，引發社群大量討論。

疑似為「世界最大蜘蛛網」在巴爾幹半島阿爾巴尼亞與希臘交界的一處洞穴中發現。圖片來源： Marek Audy/REUTERS

11萬隻蜘蛛同住洞穴 兩物種罕見共存

洞穴內估計住著11萬隻蜘蛛，其中6.9萬隻為棲息於各地一般民居的「棚蛛」（Tegenaria domestica），另外4.2萬隻則屬於主要分布在歐洲、中亞、東亞部分地區的「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。兩種體型與習性不同的物種，卻沒有互相捕食，被形容像「人類同住大樓」般罕見和平共存。

食物來源充足與黑暗環境 共存原因仍待解答

科學界對這項現象感到意外。一般來說，較大的蜘蛛會捕食較小的物種，如今卻出現共居情況。研究團隊推測，洞穴內高達約240萬隻的蠓蟲可能提供了穩定食物來源，加上洞穴內長期「永久黑暗」，可能讓蜘蛛視覺退化，促成共存。不過確切機制仍是待研究的重要謎題。

洞內外同種蜘蛛DNA不同 研究持續進行

科學家也發現，同一物種在洞穴內外的DNA竟然有所差異。這座巨大蜘蛛網於2021年由捷克探險家奧迪（Marek Audy）團隊首次發現，之後陸續有科學家加入研究。團隊指出，蜘蛛數量可能略有高估，因為部分漏斗狀網洞已被棄置，並非所有洞穴都有蜘蛛居住。

「世界最大蜘蛛網」影片直擊