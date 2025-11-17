$11衛生紙開搶！倍潔雅品牌日1日限定箱購滿折最高省350，滿額再送超贈點！
精打細算又追求生活品質的你，是不是常常覺得衛生紙消耗量大，又希望買到CP值最高的選擇呢？這次「倍潔雅品牌日」絕對會讓你驚喜連連！11/17 限定，多款倍潔雅、Livi 優活、PASEO 明星商品全面下殺，限量 $11 衛生紙、箱購 $699 起，不只挑戰市場最低價，還有滿額折價券、超贈點回饋，讓你省上加省，輕鬆囤好囤滿！快跟著我的腳步，一起來看看這次品牌日有哪些必搶好物！
倍潔雅品牌日 重點優惠：
限量搶購 ：$11衛生紙/串
箱購滿額折扣：消費滿 $999 折 $150、消費滿 $1,899 折 $350
串購滿額折扣：消費滿 $499 折 $50
超贈點回饋：消費滿$1,299送100超贈點、消費滿$2,699送250超贈點
1.限時搶購：倍潔雅 細緻柔感抽取式衛生紙150抽x12包/串
各位婆婆媽媽、小資族請注意！只要 $11！比早餐豆漿還便宜的價格，就能買到倍潔雅經典熱銷款。簡直就是品牌日中的超值彩蛋！這不是眼花，是真的！細緻柔感的觸感，給肌膚最溫柔的呵護，無論是日常使用還是招待客人，都能展現你的生活品味。
原價 $199 → 特價 $11（限11/17）
2.箱購最划算：倍潔雅細緻柔感抽取式衛生紙150抽x72包/箱絨可拆內裡(多款任選)
買一串不夠看，直接來一箱才過癮！券後價格只要 $699，還能最高折 $350，換算下來每抽只要 $0.057 起，根本是囤貨神價！家中人多、用量大的族群最懂這一箱的價值。
原價 $1,560 → 特價 $699（11/17）
3.高CP值首選：2箱組倍潔雅好韌真3層100抽12包6袋/箱x2
韌性加倍、濕擦也不易破，擦拭時乾淨俐落。現在超值回饋活動：滿 $1,299 送 100 超贈點、滿$2,699 送 250 超贈點，越買越划算！若你是囤貨達人，再升級至 滿 $2,999 加送綺朵衛生紙一箱，點數＋好禮一次打包回家，絕對是精打細算、省錢首選！
原價 $1,998 → 特價 $1,460（11/17）
4.倍潔雅好韌真3層抽取式衛生紙100抽12包6袋【網路獨家】
如果你家空間不大，只想先買一箱試試，那這款絕對是你的「入門款神選」！全新升級的 3 層柔韌科技，擦拭更厚實不易破。你可以「搶 $30 折價券」後再享優惠，滿 $999 可折 $150，還能疊加滿額送點回饋，讓優惠再多一層。
原價 $1,500 → 特價 $809（11/17）
5.舒適入門組：2箱組Livi優活100抽x10包x6袋/箱x2
喜歡自然、注重環保的你，絕不能錯過這組！以純淨無添加為理念，給你最安心、溫和的使用體驗。紙質柔中帶韌、不易掉屑，乾濕擦都順手。現在入手超值兩箱組最划算，再搭配「搶 $30 折價券」、滿 $999 折 $150、還有超贈點回饋多重優惠，補貨一次搞定，買得環保、也買得聰明！
原價 $1,318 → 特價 $899（11/17）
6.強韌升級款：倍潔雅好韌真Pro 3層100抽12包5袋/箱
此款是專為講究觸感與耐用度的人而設計，Pro 系列更厚實、更細緻。同樣享有「搶 $30 折價券」及滿額超贈點回饋，讓你的居家生活質感升級，享受專業級的清潔體驗。
原價 $1,399 → 特價 $779（11/17）
7.出門必備：PASEO 4層精巧手帕紙38抽8包8袋/箱
出門在外，手帕紙就是你的「隨身小秘書」！四層厚實設計，柔軟如棉布般觸感，無論是補妝、擦汗還是應急使用，都體面又實用。38 抽 × 8 包 × 8 袋箱購組合，現在限時特價只要 $798！不僅價格超值，還加碼送 50 點超贈點，滿額再享更多贈點與好禮。讓你無論通勤、出遊或上班，都能隨時保持優雅，神清氣爽一整天。
原價 $1,540 → 特價 $798（11/17）
8.廚房清潔好幫手：倍潔雅柔拭萬用紙巾120抽20包4袋/箱
它就像是你的居家清潔小助手，無論是擦拭油漬、灰塵，還是面對突發髒汙，都能輕鬆應對。一張就能搞定多種清潔需求，是家中不可或缺的清潔救星。現在不僅享有特價優惠，還加碼送 50 點超贈點，滿額再享更多回饋，讓你打掃更有效率、環境更整潔，生活質感全面升級。
原價 $999 → 特價 $719（11/17）
這一波優惠不只是衛生紙補貨，更是「精算生活」的開始。
