11被告2人辯論終結！宣判日定了 柯文哲嘆「今天是聽了最難過的一天」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案、政治獻金及公益侵占案，18日下午台北市議員應曉薇顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄辯論終結，審判長諭知2026年3月26日下午2點30分宣判，也等於預告全案，包括柯文哲在內所有被告都將在當日宣判。聽完一整天的開庭，柯文哲說這是他聽了感到最難過的一天，當權者應該要節制，不要把手伸進司法。

柯文哲離開法院前接受媒體訪問時表示，今天（18日）是他聽了最難過的一天。他跟李文宗比較熟，李文宗根本京華城案完全沒參與，卻被羈押了十幾個月，受害者每一個都在講自己的故事，讓他聽了實在很難過。

柯文哲表示，這些受害者有的被羈押，有的被起訴，受盡折磨，律師也要請，聽到沈慶京說到生病被送到台北醫院，被用鐵鍊綁在床上，林俊言還去逼他咬柯文哲。只能說台灣民主化30年，不應該是這樣，「司法不可以變成政治工具，當權者要節制，不要把手伸進司法，這是這案子最糟糕的地方。」

接下來庭期，19日將進行京華城案公務人員部分的言詞辯論，台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前局長黃景茂、台北市都市計畫委員會前總工程司邵琇珮出庭答辯。此部分柯文哲無須到庭。

22日進入政治獻金公益侵占及背信部分，柯文哲和高中同學，眾望基金會前董事長李文宗，以及木可公關負責人李文娟都將出庭答辯。

23日上午進行會計師端木正的答辯及鼎越開發、木可公關2家公司的沒收辯論。同日下午進行應曉薇及柯文哲、沈慶京的結辯。

24日全天，除了已經辯論終結的被告，柯文哲、沈慶京、應曉薇等其餘被告都要到庭，繼續進行結辯。法官預留26日庭期，以備24日無法全部結辯完畢時使用。宣判日則定在2026年3月26日下午2點30分。

