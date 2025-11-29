11議員拚連任 竹市東區競爭激烈

下屆新竹市第1選區（東區）市議員應選12席，預料仍將是激戰區，國民黨籍議員鍾淑英將挑戰10連霸。（陳育賢攝）

新竹市第1選區（東區）市議員應選12席，本屆藍白共占7席，民進黨3席加上原綠黨議員共4席，為第2大黨，另有時代力量1席，目前已知除民進黨曾資程將交棒兒子曾翰揚外，11席議員都將力拚連任，挑戰者的實力也不容小覷，預料將是激戰區。

新竹市東區為全市人口最多區域，議員席次也最多，本屆應選12席有25人角逐，競爭激烈。過去曾有開票到半夜11點多，才以雙位數差距定出勝負，吊車尾與落選頭只差40餘票。

國民黨本屆提名7席，雖然只上4席，但落選的3席都有相當競爭力，得票數都不低，下屆除宣布參選市長的何志勇外，在金山面、竹科周邊擁有基層實力的陳清智及前里長張文興都將捲土重來。現任的鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政都將尋求連任，其中鍾淑英更將挑戰10連霸。

促成藍白合的關鍵人物、選前突支持民眾黨高虹安的副議長余邦彥，本屆雖以無黨參選，但仍具有國民黨籍，尋求連任預料同樣是從從容容。

民進黨本屆提名3席全壘打，每位都是實力派戰將，鄭美娟與首次參選的劉彥伶得票分占1、2名，下屆鄭、劉及本屆加入民進黨的劉崇顯都將尋求連任，連任4屆議員的曾資程將交棒予擔任水源里長的兒子曾翰揚，曾資程未來走向還未鬆口，下一步是否更上層樓挑戰市長或立委？備受矚目。

民眾黨此屆提名2席同樣是全壘打，下屆人選民眾黨中央已提名現任李國璋、宋品瑩拚連任，一般認為應可輕騎過關，黨內是否還有「名額」值得觀察。時力蔡惠婷問政犀利，深獲竹科家庭肯定，有不少中間選民支持，連任實力雄厚。