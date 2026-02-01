11輛大型重機違駛國道 警：最高罰6千.逐一開罰

基隆市 / 綜合報導

昨(31)日中午有汽車駕駛目擊，在國道1號基隆端出口，竟然有「11輛大型重機」違規騎上國道，甚至還跟汽車並行，讓目擊駕駛驚呼「太扯了」，也擔心有安全疑慮。對此，國道警方表示騎士行為已經觸法，最高可處6千元罰鍰，將針對違規車輛逐一開罰。

高速公路上車來車往，但讓駕駛驚呼太誇張的是，外側車道居然有一整排重機往前騎，而且不是一輛兩輛，數一數共有11輛大型重機，就這樣跟汽車併行，事發在1月31日中午，國道1號北向大業隧道路段，騎士們隨後往西岸高架橋騎，但這裡平時車流量大車速也快，險象環生。

民眾說：「應該滿危險的，因為以前就有那個，重機上國道，然後被汽車撞的新聞。」民眾說：「那是當然危險啊。」民眾說：「自己危險自己不要命沒關係啊，又影響到別人的安全。」至於為何會騎上國道，各界議論紛紛。民眾說：「(標誌)滿清楚的吧，我記得考試的時候好像都會(考)，這種東西照理來講，他們應該也會滿清楚的啦。」民眾說：「那麼多輛，你說一輛的話那就好了，十幾輛，難道那十幾個人都不識路嗎。」

除了安全拉警報也違規，因為目前全台國道，幾乎都禁止重機通行，只有串聯台北市辛亥路及新北市文山路的國道三甲有開放，基隆市交通隊副隊長李文雄說：「大型重機車違規行駛高速公路的部分，會依道路交通管理處罰條例第97條，處新台幣3千元以上，6千元以下的罰鍰。」

整個車隊11輛車最高恐怕會吃上，總金額高達6萬6千元的罰單，警方表示，將會依權責舉發逐一開罰，也提醒騎士若誤上國道，應停靠路肩並報案求援。

