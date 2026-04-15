11金控首季獲利亮眼 中信金破200億創同期新高、這家年增345％

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國內金控首季獲利表現強勁，11家已公布財報的金控中，中信金與台新新光金首季稅後純益雙雙突破200億元領先市場，同時也創下歷年同期新高。此外，元大金、凱基金、永豐金及玉山金也站上百億元門檻，合計共有6家金控首季獲利突破百億元。

整體獲利成長近五成 台新新光金居冠

整體表現方面，11家上市金控今年第一季合計獲利達1232.71億元，較去（2025）年同期829.22億元大幅成長約48％，顯示金融業獲利動能明顯回溫，整體營運表現優於市場預期。

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在獲利年增率方面，今年各家金控首季皆較去年同期成長，其中台新新光金因合併效益帶動，年增率高達345.24%，居市場之冠；國票金也繳出123.13%的亮眼成績，成為唯二年增率突破100%的金控。

國內11家金控首季獲利出爐，共有6家首季獲利突破百億。（AI製圖）

11家金控首季獲利表現

中信金3月稅後純益75.77億元，首季累計231.04億元，年增約16.05％，每股盈餘（EPS）1.18元。

台新新光金3月稅後純益60.70億元，首季累計210.6億元，年增約345.24％，每股盈餘（EPS）0.82元。

元大金3月稅後純益46.16億元，首季累計144.09億元，年增約88.65％，每股盈餘（EPS）1.08元。

凱基金3月稅後純益20.26億元，首季累計116.90億元，年增約34.28％，每股盈餘（EPS）0.69元。

永豐金3月稅後純益27.49億元，首季累計109.41億元，年增約51.92％，每股盈餘（EPS）0.75元。

玉山金3月稅後純益30.13億元，首季累計100.57億元，年增約14.39％，每股盈餘（EPS）0.62元。

兆豐金3月稅後純益24.01億元，首季累計93.97億元，年增約17.30％，每股盈餘（EPS）0.63元。

第一金3月稅後純益27.11億元，首季累計82.44億元，年增約14.40％，每股盈餘（EPS）0.57元。

華南金3月稅後純益25.58億元，首季累計76.60億元，年增約43.50％，每股盈餘（EPS）0.55元。

合庫金3月稅後純益19.55億元，首季累計58.12億元，年增約16.50％，每股盈餘（EPS）0.36元。

國票金3月稅後純益2.05億元，首季累計8.97億元，年增約123.13％，每股盈餘（EPS）0.25元。

11家金控3月稅後純益共358.81億元，首季累計共1232.71億元，年增約48.66％。

多家金控營運表現穩健 尚有兩家未揭曉

其他金控同樣展現穩健成長，元大金年增88.65%、永豐金年增51.92%、華南金年增43.5%，以及凱基金年增34.28%，多家業者在投資與金融業務布局上持續發酵。

目前仍有國泰金與富邦金尚未公布3月營收與第一季獲利，市場高度關注兩大金控後續揭露的成績單，是否進一步推升整體金融業表現。

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