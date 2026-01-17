11 坪預售屋的藍色摩登變奏！不動格局完美放大空間，在細節中打造舒適與收納並存的小宅

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 演繹動線設計公司

寸土寸金的都會區中，在有限的空間中如何創造舒適且具個人風格的住宅，一直是許多首購族面臨的最大挑戰。經驗豐富的設計師，以屋主喜愛的藍色為主色調，2房1廳1衛浴的小坪數預售屋，在不更動原始格局的前提下，透過視覺延伸整合零碎格局、弧形設計、軟裝與色彩搭配，成功打造出一個兼具收納機能、空間延伸感與舒適度的摩登居所。



開放式的公領域，客廳串聯開放式廚房與餐廳，空間以大量的白色、溫潤木地板及不同深淺的藍色調軟裝與材質堆疊，帶出現代、沈穩的設計語彙，也為空間注入摩登且時尚的氣息。玄關鞋櫃延伸至客廳電視牆，強化收納機能，懸浮設計增加輕盈視感，日光透著紗簾映入，型塑美好的居家表情，擺放多功能沙發，不論休息或居家辦公都相當舒適。客廳也與衛浴同調設計，不同空間運用相同元素，製造視覺延伸的效果，緩解小坪數常見的零碎空間與壓迫感。開放式餐廚型塑回字型動線，料理烹飪動線流暢，三分離衛浴，廁所與淋浴間各自獨立，獨立洗手台提升生活品質。

相較於公領域的冷色調個性，擁有雙面採光的主臥，則轉為強調放鬆的暖色系。床頭牆跳色手法，搭配弧形燈帶、溫潤木地板與質感皮革，為睡眠空間注入溫暖氛圍。開放式衣櫃滿足收納需求，軟裝層次搭配，實現了美感與實用並存的設計哲學。

預售屋保有現況，原始格局、木地板、廁所與廚房設備皆不更動的狀況下，以屋主喜愛的藍色鋪陳，解決小宅零碎格局的問題，並讓屋主後續可慢慢添購合適的家具，令人安心。

