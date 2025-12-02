11 月六都買賣移轉棟數微降 房仲：後市關鍵在央行理監事會

11 月買賣移轉棟數主要反映的是 10 月至 11 月初的市場狀況，當時受到連假影響，工作天數相對較少，加上 10 月適逢部分新案集中交屋，使得當月移轉棟數基期被墊高，進而造成 11 月的買賣移轉棟數較上月出現小幅回落。(圖片來源/信傳媒編輯部)

根據六都地政局公布的11月份建物買賣移轉棟數，2025年11月台北市1,745棟、月減0.7％、年減11.7％，新北市3,866棟、月減8％、年減12.7％，桃園市2,954棟、月減8.8％、年減24.4%，台中市3,511棟、月減6.8％、年減20％，台南市1,584棟、月增3.7％、年減16.9％，高雄2,259棟、月減9.4％、年減29.8％，11月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數15,919棟、月減6.3％、年減19.7％。

進一步觀察2025年1-11月的六都建物買賣移轉棟數表現，台北市20,803棟、年減24.2％，新北市42,995棟、年減27.8％，桃園市36,536棟、年減18.5％，台中市38,539棟、年減23.5%，台南市17,704棟、年減31.2％，高雄市28,127棟、年減32.9％，1-1月六都總計184,704棟、年減26.1％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出， 11 月買賣移轉棟數主要反映的是 10 月至 11 月初的市場狀況，當時受到連假影響，工作天數相對較少，加上 10 月適逢部分新案集中交屋，使得當月移轉棟數基期被墊高，進而造成 11 月的買賣移轉棟數較上月出現小幅回落。

莊思敏表示，從市場觀察，近期進場看屋的民眾確實有所增加，顯示自住需求仍具支撐力道。不過，由於央行理監事會議即將召開，不少民眾仍在觀察央行對房市的態度與政策走向，導致買賣決策出現延宕，交易量短期內略顯保守，預計待央行釋出更明確訊號後，市況才有機會逐步明朗。另外，目前兩岸關係仍處於敏感階段，加上川普對等關稅政策恐衝擊台灣部分傳統產業，整體經濟景氣仍存在變數，也使得房市後續表現增添觀望氣氛。

