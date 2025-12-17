11 月大台北房價指數出爐！雙北月漲續溫，台北市年減、新北市撐盤

信義房屋公布 2025 年 11 月最新房價指數，大台北地區房市呈現「月增、年分歧」的走勢。整體來看，台北市、新北市及雙北合計的台北地區指數，皆較 10 月小幅上升，但與去年同期相比，表現差異明顯，其中台北市年減幅度最為顯著，新北市則持續維持年增，成為目前雙北房市的主要支撐區域。

根據信義房價指數，台北市 2025 年 11 月指數為 161.66，較 10 月的 160.45 上升 0.75%，顯示短期價格仍有回穩跡象。不過，與 2024 年 11 月的 164.18 相比，年減 1.53%，反映台北市在高房價基期下，市場修正壓力仍在，買方態度相對保守，成交多集中於價格調整後的物件。

新北市方面，11 月房價指數為 198.81，較 10 月的 197.81 上升 0.51%，年增幅則達 1.99%，是雙北中表現最穩定的區域。相較台北市，新北市具備較佳的價格彈性與通勤條件，捷運沿線、重劃區及生活機能成熟的行政區，仍吸引自住與換屋族進場，支撐房價維持年增走勢。

若以台北地區整體來看，11 月指數為 177.00，較 10 月的 175.67 上升 0.76%，月增幅高於單一縣市表現。不過，年增率僅 0.33%，顯示整體房市上漲動能已明顯放緩，價格多在高檔震盪。

（資訊、圖源：信義房屋官網）

