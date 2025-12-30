11 月景氣燈號續亮黃紅燈，內需回溫、出口續強，2026 房市恐走向量縮盤整

國發會公布 114 年 11 月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數來到 37 分，較前一個月增加 2 分，燈號持續呈現黃紅燈，顯示整體經濟仍處於「偏熱但可控」的擴張階段。

這份景氣訊號不僅反映總體經濟狀況，也將實際影響民生消費與 2026 年房市走向。

從結構來看，11 月景氣加分的主要動能來自內需與出口同步走強。年底旺季效應發酵，批發、零售及餐飲業營業額明顯回溫，顯示消費氣氛轉趨活絡。對一般家庭而言，這類內需回暖通常伴隨就業穩定度提升與收入信心改善，有助於支撐短期消費動能。

外需方面，出口表現持續強勁，企業投資動能也同步擴張，特別是在 AI 應用相關需求帶動下，資本設備與產能布局仍維持積極態勢。整體而言，AI 相關產業仍是推升景氣的重要引擎，短期內尚未看到明顯降溫跡象。

此外，領先指標與同時指標同步上升，顯示景氣並非短暫反彈，而是處於相對穩健的成長軌道。不過，與房市高度相關的建築開工動能卻出現下滑，反映建商在推案節奏上趨於保守，供給端並未全面轉向擴張。

展望 2026 年，民生環境整體偏穩。薪資成長、最低工資調整與部分內需政策，有助於支撐消費基本盤，但在國際貿易政策、地緣政治與貨幣政策分歧等不確定因素下，家庭與企業支出決策將更為謹慎。

反映在房市上，市場可能不再全面轉多，而是走向量縮盤整、區域分化的結構性調整。

（本文資訊、圖源：國發會 114 年 11 月份景氣概況報告）

