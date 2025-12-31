11.1億元現金買單！陶朱隱園17樓戶「無貸款成交」神秘女買家非台灣人

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

全台最具指標性的豪宅之一陶朱隱園再度寫下成交紀錄。位於17樓的一戶豪宅近日以總價11.1億元成交，創下台灣豪宅交易史第三高紀錄。該戶面積約300坪，含4個車位，拆算單價逼近每坪360萬元，且為無貸款、全現金交易，財力背景引發市場高度關注。

全台最具指標性的豪宅之一陶朱隱園再度寫下成交紀錄。位於17樓的一戶豪宅近日以總價11.1億元成交，創下台灣豪宅交易史第三高紀錄。（圖​​​​​／中華工程股份有限公司臉書）

據《ETtoday房產雲》報導，這筆交易原先開價12億元，最終在買方議價下，下修約9000萬元成交，完成過戶時間為2025年12月11日。地籍資料顯示，買方為吳姓女性自然人，登記證號為居留證號碼，非一般身分證字號，房市業者推測可能為外籍人士。由於買方選擇隱匿統一證號與住址，實際背景仍相當低調。開發商中工則回應，基於客戶隱私，無法透露相關細節，但確實有不少外籍買家曾前往賞屋。

廣告 廣告

回顧豪宅成交紀錄，陶朱隱園2019年曾由法人以逾13億元買下7樓戶，但本次17樓交易屬於自然人入手，相對罕見。以成交金額來看，11.1億元僅次於 文華苑 頂樓戶13.74億元，以及 信義首席公館 頂樓戶12.8億元，顯示高端住宅市場仍具承接實力。

市場也指出，雖然陶朱隱園低樓層行情約落在每坪300萬元上下，但在《平均地權條例》修法後，私法人購屋需經內政部許可，使部分買家轉趨觀望。不過，此次高樓層順利成交，也被視為台灣頂級豪宅市場仍具吸引國際資金的實力指標。

更多FTNN新聞網報導

Z世代也能在雙北置產？好奇「買的話都買在哪」 網揭現實：根本不用買

爸投資失利賣光北市房產！她羨慕「朋友等繼承就好」 過來人安慰：至少沒負債

信義房屋以AI促進不動產廣告資訊更透明 獲IT Matters Awards肯定

