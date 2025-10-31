11／1起開放第二階公費流感疫苗！QA一次看

▲第二階段公費新冠、流感疫苗施打於11月1日開放，包括50歲至64歲成人可施打。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，包括50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可施打。對於疫苗的相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。

Q：今年公費流感、新冠疫苗什麼時候開始打？

A：今年10月1日起新冠與流感疫苗同步分2階段開打，11月1日開放加入第二階段50至64歲無高風險成人開始接種。

Q：公費流感、新冠疫苗誰可以接種？

A：

📌公費流感疫苗接種對象

第1階段自10月1日起

包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段自11月1日開打

接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

📌公費新冠疫苗接種對象

第1階段自10月1日起

包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、結核病、失能及失智、精神疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園及居家托育人員

第2階段則自11月1日開打

接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

▲114年度公費流感及新冠疫苗開打時間、對象。（圖／疾管署提供）

Q：哪裡可打公費疫苗？

A：疾管署說明，我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構(詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢）

另外，11月1日起，全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備的健康好禮。

Q：公費流感疫苗跟之前有不同嗎？

A：疾管署說明，自2025年起，台灣全面改為採購三價流感疫苗。不再採購四價流感疫苗。根據世界衛生組織（WHO）指出，從全球監測結果來看，2020年3月以後，B型Yamagata病毒株已不再出現，因此建議可優先使用三價流感疫苗。

Q：流感疫苗施打後會有副作用嗎？

A：常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復；然而發生嚴重的副作用機率非常低，

Q：新冠疫苗跟流感疫苗可以一起打嗎？

A：同時接種2種疫苗，防護罩可保護著接種民眾。疾管署先前曾說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。

分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示「同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。」

Q：有感冒症狀可以打流感疫苗嗎？

A：若有症狀建議可先就醫評估。

