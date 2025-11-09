11／12就入帳！普發1萬把握「這時間」登記 錯過得比400萬人晚拿錢

生活中心／倪譽瑋報導

如果前幾天分流沒跟到，11月10日還有全面開放登記普發1萬，當天登記檢核成功，1萬入帳時間落在11日至12日間。（示意圖／資料照）

今（9）日輪到身分證或居留證尾數「8、9」的民眾登記普發1萬，需準備身分證號、金融機構帳號、發放對象健保卡，到普發1萬官網（https://10000.gov.tw）填資料，確認未登記錯誤，最快11日至12日間就能拿到1萬；截至9日16時00分，已有破428萬人登記。明（10）日全面開放登記，如果錯過這波，1萬元得等申請人登記完畢後「2個營業日內」才能入帳。

普發1萬開跑 ATM與郵局領現、登記入帳一般民眾皆可用

廣告 廣告

本次普發現金共有5種領取方式：特定族群直接入帳、偏鄉造冊發放、ATM領現、郵局領現、登記入帳。直接入帳與造冊無須動手操作，錢會直接給；ATM領現11月17日開放、郵局領現11月24日開放。

如何登記入帳？為什麼登記失敗？

目前優先處理的領錢方式是「登記入帳」，前往財政部普發一萬線上登記網站辦理，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；以及發放對象健保卡，輸入各證號與指定1萬要匯到哪個戶頭後，確認資料無誤即可送出登記。

如果登記失敗，可能的情況有4種，分別為「帳號核驗失敗（證號填錯），該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」、「無此金融帳戶」、「金融帳戶已結清」、「金融帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，財政部呼籲民眾再三確認。

今日身分證尾數8、9登記 明日全面開放勿錯過

登記入帳採分流制，今天11月9日，輪到身分證或居留證尾數「8、9」的民眾登記，非上述兩數字的民眾，如果尚未登記到就得等「11月10日全面開放登記」了。若太忙沒時間也沒關係，官網24小時運作，登記期限到明（2026）年4月30日止；或是等11月17日ATM領現、11月24日郵局領現也行。

廣告 廣告

如果前面分流錯過了，建議趕緊抓住11月10日的補登機會，民眾在11月5日至11月10日登記檢核成功，通知與入帳時間落在11日至12日間。11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳；如果想在12日早早拿到錢，得把握明天最後登記機會了。

更多三立新聞網報導

200萬年「冰河水」晶瑩剔透！他用杯子撈來喝 下秒就出事

國際聲譽排名揭曉！台灣首次入榜「打敗美、韓、泰」 中國倒數第3

普發1萬引爆衝突？國中生想自己領 媽媽給「50元」打發

小心變禿頭！6萬人研究揭「2飲害掉髮」 專家籲每天少喝一瓶

