11～12月發票中獎清冊出爐！ 最爽幸運兒在新北「只花6元中千萬」





財政部今（4）日公布114年11、12月期統一發票中獎清冊，本期共開出17張特別獎（1,000萬元）與20張特獎（200萬元），合計37張高額獎項。其中最吸睛的是，一名民眾僅花6元支付外送費，就幸運抱回千萬大獎，成為本期「最小金額中千萬」的話題案例。

依財政部資料，特別獎中獎發票分布全台，從電信費、外送費、便利商店、量販與百貨消費，到加油與飲料支出都有。最低消費金額為6元的外送費、11元的共享機車服務費，以及多筆不到百元的食品與飲品消費，顯示中獎不分金額高低，只要索取並妥善保存發票，就有機會一夕翻身。

民眾可透過財政部電子發票整合服務平台或財稅入口網站查詢中獎資訊，務必留意兌獎期限與身分證明文件，避免與獎金擦身而過。也建議平時消費養成索取發票與使用載具的習慣，提高對獎效率。

17張特別獎（1,000萬元）中獎清冊：

（封面圖／東森新聞）

