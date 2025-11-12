11/12 世界肺炎日！感染科醫揭秋冬肺炎鏈球菌威脅，加強防護避免突破性感染
11 月 12 日是一年一度的「世界肺炎日」，鑑於肺炎是全球兒童死亡的主要感染性疾病，為提升全球對兒童肺炎預防的關注，今年世界肺炎日的主題為「Child Survival（守護兒童生存）」。
在新冠、流感夾擊下，肺炎鏈球菌更容易趁虛而入！肺炎鏈球菌是引發肺炎主要的危險因子，每年在全球造成逾 100 萬人喪命，5 歲以下的嬰幼兒及孩童更是危險族群。
新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師指出，新冠解封後，全球進入「免疫負債」還債期，疫情期間消失的呼吸道疾病紛紛卷土重來，肺炎鏈球菌疫情也跟著升溫。
截至今（2025）年 9 月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數已比去年同期增長 9.7%。而他曾收治一名 10 歲女童，發燒 1 週後確認感染肺炎鏈球菌，最終由中耳炎演變為敗血症，住院長達 28 天，更凸顯其重症風險。
每 5 個孩子有 1 人鼻腔藏菌！免疫負債下伺機而動
肺炎鏈球菌相當狡猾，研究顯示，幼兒園的健康兒童約 1/5 鼻腔中帶有此菌，平時和平共存，一旦孩子感冒，就會伺機侵入，引發所謂「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等，也可透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子，防不勝防。
林千裕強調，孩子免疫系統還不成熟，各種小感冒都可能導致發燒，一般發燒症狀約 2 到 3 天，但若超過 3 天，就應懷疑在第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。
疫苗防護下的漏網之魚？「血清型 3」成頭號威脅
很多父母不解，孩子明明打過肺炎鏈球菌疫苗，為何還會感染，甚至釀成重症？林千裕解釋，肺炎鏈球菌有超過百種血清型，雖疫苗問世後全球疫情顯著降溫，但每當疫苗涵蓋的型別被壓制，其他型別就會竄起。
值得注意的是，儘管公費疫苗已從能預防 7 種型別的 7 價升級為 13 價，但對於「血清型 3」的保護效果卻始終不好，在肺炎鏈球菌引發的重症中，「血清型 3」仍占據約一成之多，成為疫苗防護下的「漏網之魚」。
林千裕說，其主因在於「血清型 3」本身致病力高，且外層的細菌莢膜特別厚，導致疫苗產生的抗體難以有效將其殺死，感染後除了常見的中耳炎、肺炎，也易併發肺膿瘍、腦膜炎等重症。
尤其在後疫情時代，國際旅遊復甦，鄰近的香港、日本、韓國等地，「血清型 3」的流行比例都相對較高，民眾出國旅遊，可能在無形中將細菌帶回台灣，對免疫力較弱的嬰幼兒造成威脅。
為寶寶打造黃金防護力！追加「這針」保護力大增
「每個孩子都是寶，保護力越完整當然越好！」林千裕強調，面對頑強的「血清型 3」，建立更完整的免疫防線至關重要。他分析，台灣目前公費提供「2+1」劑型，於寶寶 1 歲前接種 2 劑、1 歲後接種 1 劑 13 價疫苗。
但研究顯示，在 1 歲前打滿 3 劑，保護力可從約 85% 提升至 90% 以上，因此，他建議家長可在寶寶 6 個月大時，自費追加一劑疫苗，鞏固保護力，且選擇疫苗時，應考慮疫苗針對「血清型 3」等高危險型別產生的免疫抗體。
林千裕坦言，少子化是國安危機，降低孩子感染重症的風險應是被關注的重要議題，同時也呼籲無論大人、小孩都該把疫苗打好打滿，為家人建立保護防線。
而不同疫苗間是否可以混合接種等問題，目前臨床研究顯示，PCV15 和 PCV13 可以交替接種，但尚無針對嬰幼兒進行 PCV20 與 PCV13 替換性試驗的相關資料。建議家長可與醫師充分討論，根據孩子的狀況做出最合適的決定。
文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚
