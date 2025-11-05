11/15步步花開洄瀾go健走 市集、表演、摸彩精彩不間斷

花蓮縣客家事務處為推廣花東縱谷的自然風光與客家文化特色，將於11月15日（六）下午在鯉魚潭潭北舉辦「步步花開洄瀾go」健走活動。現場規劃有活力健走、精采表演、市集攤位與摸彩抽獎，邀請鄉親朋友一同感受客家風情，享受洄瀾秋日的繽紛盛景。

活動以「步步花開洄瀾go」為主軸，健走路線環繞鯉魚潭北岸，沿途湖光山色相映，盎然秋意與湖畔花草展現出最具詩意的縱谷風景。活動現場除了安排客家歌手精采演出，還有深受大小朋友喜愛的歡樂泡泡秀，讓音樂與泡泡交織成夢幻又歡樂的午後時光，參加健走的鄉親不僅能親近大自然，更能體驗客家文化的溫度與活力。

縣長徐榛蔚強調，花蓮擁有多元的族群文化與壯闊的自然景觀，客家文化是其中不可或缺的一部分，希望透過健走與藝文活動，讓大家在輕鬆的步伐中認識客家文化的美好，也推動永續旅遊與在地文化共榮，誠摯邀請全國鄉親，一同來到鯉魚潭，感受花蓮的熱情與活力。

客家事務處處長潘乾鑑表示，本次活動特別結合「客韻」與「花開」兩大意象，象徵花蓮客家文化的延續與綻放。現場安排有優質客家表演和特色客家市集攤位，讓民眾能邊走邊玩，從中自然感受「客家之美」。凡完成健走任務的鄉親，更可參加摸彩活動，有機會抽中豐富好禮。活動內容豐富多元，無論親子家庭、年輕朋友或長輩都能樂在其中。

更多活動詳情，請至「縱谷客韻季」粉絲專頁查詢https://pse.is/7h4xb4