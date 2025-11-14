11/17起全台2.8萬台ATM同時開放 1萬元普發現金「插卡就到手」

11月17日起在貼有「普發現金」貼紙的ATM，也能領取普發現金，跨行領現也免手續費。圖／陳宏銘攝

財政部宣布，11月17日起到明年4月30日，大家只要拿著任一家銀行（含郵局）的提款卡，到貼有「普發現金」識別小貼紙的ATM前，一插卡、依照指示按下操作，1萬元現金就會跑出來，進到你的口袋。

參與的金融機構多達16家（含郵局），包括臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、到中華郵政。全台共有2萬8千多台ATM能領，覆蓋率超過8成。

領法也很簡單，準備好提款卡、輸入身分證號（或居留證號）、再按下你的健保卡號，馬上就會吐鈔1萬元。如果是爸媽要幫13歲以下的小朋友領，只要插進代領人自己的卡，再輸入代領人的身分證號＋孩子的健保卡號，1萬元到手。

ATM領現不收手續費，民眾大可跨行領取。如果遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

財政部強調，普發現金的方式很多，你可以選擇登記入帳、到ATM領現、或是郵局領取），最重要的是政府絕對不會打電話叫你去操作ATM，也不會叫你轉帳！遇到可疑訊息，立刻打165反詐或1988客服查證，務必要讓1萬元乖乖進到你口袋。



