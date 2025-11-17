11/18「林口就業服務站」盛大揭牌 2家優質廠商聯合徵才邀請市民朋友鬥陣來！

林口就業服務站11月18日啟用。（新北市勞工局提供）

記者黃秋儒／新北報導

為強化地方就業服務能量，新北市勞工局將於明（18）日上午10時舉行「林口就業服務站」成立揭牌儀式，這是人口正成長、工商業蓬勃發展的區域大事，廣邀在地市民朋友前來共襄盛舉。此外，同址還設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供給市民朋友更全方位的服務。

新北市勞工局指出，明日現場除有揭牌活動外，更邀請「頑味國際餐飲」、國內點膠技術龍頭「諾達」2家優質廠商參與聯合徵才，提供多項職缺，待遇方面，正職職缺皆有36K以上薪資，其中製造業者諾達提供各類型工程師薪資皆可超過40K，點膠設備業務年薪上看80萬。另外餐飲業頑味國際職缺需求人數超過30個，其中包含兼職人員，歡迎有求職、轉職及兼職需求的市民朋友們，到場尋覓心儀好頭路！

就業服務處表示，林口就業服務站位於「林口區文化一路一段15巷2之1號1樓」，由林口「台」升級為「站」，未來不需要跑到新莊，即可就近辦理失業給付，以及中央推動的「婦女再就業計畫」及「五五就業促進措施」等多項專案計畫，並且針對就業困難者提供深度諮詢，協助求職者提升面試信心、增加錄取機率。詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人提供服務。