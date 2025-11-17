11／19首次「鄭黃會」！ 藍白黨魁「不談太多2026選舉細節」

國民黨主席鄭麗文。（圖／東森新聞）





首場鄭黃會就要登場，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，將在19日下午3點於新北新莊會面。根據了解，這場會面雙方不會討論太多2026選舉的合作細節，而是先建立兩黨之間的互信基礎，確立未來藍白合的大框架。

19日下午3點，國民黨主席鄭麗文就要和民眾黨主席黃國昌正式會面，這回各界矚目的鄭黃會，地點就選在新北新莊凱悅嘉軒酒店。

在雙方主席正式會面之前，黨內主管也已經約好18日下午先到場確認細節。至於鄭黃會為何要選在新莊凱悅嘉軒？事實上民眾黨也曾考慮上回朱黃會地點，但一方面考量場地空間，二方面也認為凱悅嘉軒比較新鮮，再加上和柯文哲選總統時的競總距離也不遠，而且黃國昌預計2026也要在新莊成立競總，因此鄭黃會選在這裡，對民眾黨來說別具意義。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌：「我們雙方啦，一定都是談目標、談願景、談政策。」

政策願景都會談，那藍白整合的遊戲規則，是否也會一起建立原則，根據了解，鄭黃這回見面，最主要先展現善意，打造互信，藍白陣營將各派5人出席，鄭黃還會互相送禮，至於2026選戰布局等深水區，不會是這回見面的主題曲。

國民黨發言人牛煦庭：「如果第一次的見面，就要很多深水區很多細節，恐怕也不符合政治運作的常理啦，所以我想大家用一個平常心來看待，然後用一個比較長遠的角度來看待，我想這樣的過程是有必要的。」

先把合作框架給確定，但具體細節還不急，只不過在黃國昌主攻的新北，綠營已確定由蘇巧慧參選，這就考驗藍白之間競合如何拿捏。

國民黨發言人牛煦庭：「大家共同為了2026議題上的合作跟選舉上的合作，來共同努力。」

禮貌性的鄭黃會，先試探彼此誠意，至於2026選舉，藍白保持節奏，不被權力焦慮影響默契。

更多東森新聞報導

藍白「鄭黃會」將登場！ 黃國昌：預計11/19下午會面

快訊／「鄭黃會」要來了！黃國昌曝19日下午與鄭麗文會談

鄭昌會有譜！ 鄭麗文8個字親曝「藍白合」重要進度

