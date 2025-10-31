11/2-11/8 星座周運 「火星射手 金牛滿月 金星天蠍」
本週的主題是「放手與突破」。11/4火星正式進入射手座，將讓我們的行動力與冒險精神全面啟動；11/5金牛滿月將帶來實際層面的收成與結算，提醒你整理財務與關係界線；11/7金星入天蠍，感情氣氛將轉深，渴望真實連結與情感誠實。
<牡羊座>
本週火星進射手點燃你的行動魂，適合規劃遠行、進修或新計畫。滿月提醒你檢視金錢與自我價值，該收的收、該放的放。感情上渴望更深的承諾與坦白對話。
<金牛座>
本周滿月落在你本命領域，將聚焦在「自我覺醒」。你會明白哪些關係或責任已經不再適合。火星將推動你開始面對財務議題，適合談薪水待遇與分帳。感情進入誠實階段，能否更進一步，全看是否敢坦白真心。
<雙子座>
本周火星進入你的對宮領域，將為你帶來人際與合作的強烈互動。本周要留意容易因溝通衝突擦出火花。滿月將讓你想獨處，可調整生活節奏。感情上宜誠實面對彼此差異，不逃避問題反而能更靠近。
<巨蟹座>
本周的工作與健康將成為重點，火星將為你帶來忙碌節奏，別讓壓力過載。滿月揭示團隊合作成果，也提醒你篩選真正值得信任的朋友。在感情關係中，你開始渴望更深層的連結。
<獅子座>
本周在事業與愛情上將雙重升溫。火星讓你勇於表現創意與熱情，很適合推出新作品或表達情感。滿月將點亮你的事業領域，努力終於看見成果。感情可能迎來轉折，真愛則需要行動證明。
<處女座>
本周有關於心靈與家庭的主要議題將形成關鍵所在，火星鼓勵你跨出舒適圈。滿月將照亮你的遠行與進修運，很適合規劃旅行或考證照。感情方面，金星入天蠍將讓你更懂得以深情與智慧溝通。
<天秤座>
本周火星入射手將為你帶來學習與交流能量，你的思考將更為敏捷、口才也更為加分。滿月將提醒你處理債務或情緒依附問題。金星進天蠍讓你開始思考真正的安全感是什麼。感情將有機會更穩定，但也更為敏感。
<天蠍座>
本周金星將正式進入你的本命領域，你的魅力將大增，這是轉化愛情與自我形象的關鍵機會。滿月將聚焦在伴侶關係，某段關係將會有明確結果。火星將推動財務變動，建議勿衝動投資。
<射手座>
本周火星將正式進入你的本命領域，生活將重新充滿動力與挑戰慾。滿月將提醒你要開始好好照顧身體、調整作息。感情方面你將會更直接表達需求，也可能遇見讓你心動的人。
<魔羯座>
本週在生活上適合放慢腳步，你可以開始整理內在與情緒。本周滿月將發生在戀愛領域，你將會看清感情的真實狀態。本周火星將活化你的潛意識，直覺力將大幅增強。金星讓你的人脈與人氣上升，朋友有機會變為情人。
<水瓶座>
本周社交運與團隊運勢開始高漲，火星將讓你成為焦點人物。滿月提醒你要開始平衡工作與家庭時間。金星進天蠍將帶來事業桃花，事業貴人可能來自權威人士。在愛情中建議要真誠交流。
<雙魚座>
本周火星進入射手將讓你的事業全速前進、領導力也大幅提升。滿月將照亮學習與遠行運勢，很適合報名課程或規劃海外計畫。金星進天蠍將為你帶來靈性層次的戀情，與志同道合的人容易擦出火花。
資料提供：篠安老師 （篠安的天使花園 ） ＊以上言論僅供參考，不代表本台立場。
