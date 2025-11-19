11/21前仍偏冷 週末回暖2天再迎東北季風

（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天表示，東北季風挾冷空氣持續影響，今晚明晨西半部、宜蘭地區平地低溫約攝氏15度；明天及21日白天仍偏冷，週末2天回溫較明顯；24日又有東北季風南下，天氣再轉涼。

根據交通部中央氣象署網站資料，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區12.4度，桃園市楊梅區12.7度，新竹縣關西鎮12.8度。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，今晚明晨氣溫持續偏低，西半部、宜蘭平地普遍低溫約15、16度，中南部、花東約17、18度，各地局部空曠地區可能會再低1、2度左右。

賴欣國指出，21日白天雖然偏冷，但略回溫；22日、23日東北季風減弱，氣溫回升較明顯，預估23日西半部高溫約26至30度，北部低溫約17、18度，中南部約18至20度，要留意日夜溫差。

不過，賴欣國提到，下一波東北季風預計24日起增強，可能持續影響1週，但目前觀察下波冷空氣較弱，24日主要是高溫略降，北部高溫約25度，低溫約19、20度，中南部變化不大；25日東北季風影響，各地高溫會再下降約1、2度。

降雨方面，賴欣國說，明天及21日東北季風影響，但水氣減少，基隆北海岸、花東地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島零星短暫雨，21日雨區略擴展到新竹以南山區有零星短暫雨。

賴欣國指出，週末2天東北季風減弱，以基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨為主，東半部、恆春半島為零星降雨。24日起東北季風再增強，迎風面基隆北海岸及東半部地區再轉為局部短暫雨的天氣。

賴欣國提醒，明天新北至台南、屏東、台東及各離島沿海空曠地區要注意8級以上強陣風。（編輯：管中維）1141119